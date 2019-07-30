شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المواد الكيميائية السامة فى منتجات التجميل التى تسبب تلف الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مستحضرات التجميل تغمرالأسواق منذ العقد الماضى، وهناك الآن العديد من الشركات التى لديها ملايين المنتجات، ومعظم هذه المنتجات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تستخدم مادة كيميائية قاسية، وليست جيدة لبشرتك وصحتك.

ما هى المواد الكيميائية الضارة فى منتجات التجميل

قبل اختيارأى منتج، تحقق من قائمة المكونات المكتوبة فى الجزء الخلفى من المنتج، و فيما يلى المكونات السامة التى يجب تجنبها:

التريكلوسان:

مادة كيميائية مضادة للميكروبات معروفة باضطرابات الغدد الصماء التى تستهدف الغدة الدرقية والهرمونات الإنجابية وتهيج الجلد، وتظهر الأبحاث أن التريكلوسان يجعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ويمكن رؤية التريكلوسان فى مجموعة متنوعة من أنابيب معجون الأسنان ، والصابون المضاد للبكتيريا ، ومزيلات العرق.

البارابين:

هذا العنصر شائع جدا فى منتجات التجميل، حيث يستخدم على نطاق واسع كمواد حافظة تمنع نمو البكتيريا والعفن والخميرة فى منتجات التجميل، يتم امتصاصه بسهولة بواسطة الجلد، ويمكن أن يوجد فى المكياج، ومزيلات العرق، والشامبو، ومنظفات الوجه تحتوى على البارابين فى هذه الأيام.



مستحضرات تجميل

سلفات لوريل الصوديوم (SLS) / سلفات لوريث الصوديوم (SLES):

يوجد معظمها فى الشامبو ومنظف الجسم ومنتجات الماسكارا ومنتجات علاج حب الشباب، وهذه المادة الكيميائية يمكن أن تهيج الرئتين والجلد والعين.

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الفورمالديهايد:

تمنع نمو البكتيريا، ولكنها قد تسبب تهيج جلدك ولها تأثيرات ضارة على الجهاز المناعي، كما يمكن أن تؤدى إلى السرطان، قد توجد فى طلاء الأظافر ، والمكيفات ، والشامبو ، والمنظفات ، وظلال العيون .



مواد كيمائية

البروبيلين جليكول:

معروف بخصائصه الخاصة بتكييف البشرة، ويصنف على أنه مهيج للجلد يمكن أن يسبب التهاب الجلد وطفح جلدى فى البشر، ويوجد فى الغالب فى مرطبات ، واقى من الشمس ، منتجات المكياج ، شامبو ، بخاخ للشعر.

واقى الشمس الكيميائي:

يعتبر واقيًا للجلد من أشعة الشمس، وهو يقوم بالكثير من الأضرار الخلوية والسرطان، تشمل الأسماء الشائعة التى يمكن رؤيتها فى قائمة المكونات البنزوفينون ، PABA ، الأفوبنزون ​​، الهوموساليت ، والميثوكسيسينامات.