شكرا لقرائتكم خبر عن في السلطة والصلصلة أو العصير... اعرفى فوائد تناول الجزر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزر من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الامراض المختلفة، كما انه من الخضروات التى تقدم بطرق مختلفة سواء فى السلطة أو الصلصة أو كعصير طبيعى .

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن أبرز فوائد الجزر الصحية هى:



الجزر

1: يحتوى الجزر على العديد من العناصر الغذائية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الاخرى التى تحافظ على صحة الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعى.

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2:يحتوى الجزر على فيتامين أ الذى يعمل على تعزيز صحة العيون والرؤية وحماية العين من المياه الزرقاء والوقاية من اعتام عدسة العين.

3: يحتوى على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة القلب والجهاز العصبى ويقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.



جزر

4:يعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم ويحافظ على صحة الكبد والكلى ويحميهم من الامراض السرطانية.

5:يحافظ الجزر على صحة الفم والأسنان ويحميها من التسوس والتهاب اللثة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على طرد البكتيريا والجراثيم.