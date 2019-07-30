شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بوجع.. كيف تعرف أنك تعانى من "نوبات المرارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من تشابه بعض حالات ألم البطن العادية التى يمكن أن تحاكي نوبات المرارة، إلا أن الشخص يجب أن يشك في الإصابة بالمرارة بالفعل إذا شعر بألم مفاجئ ومغص في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

ووفقا لتقرير موقع " reference"، قد يصاحب ألم نوبة المرارة ظروف خطيرة قد تهدد الحياة، خاصة إذا كان هناك التهاب أو ثقب فى المرارة، مثل الغثيان والقيء، والحمى منخفضة الدرجة، واليرقان، وهو اصفرار بياض العينين والجلد، كما أنه يسبب البول الداكن والبراز بلون فاتح، ويمكن أن تشير هذه الأعراض إلى حدوث مشاكل فى البنكرياس والكبد والتى تستوجب استدعاء الطبيب على الفور.

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المرارة

يمكن أن يأتي التشخيص النهائي لهجوم المرارة بعدة طرق، حيث تتمثل إحدى الطرق في فحص الشخص بالموجات فوق الصوتية على الأعضاء الداخلية، وهذا الإجراء دقيق للغاية في تشخيص مرض المرارة.

هناك طرق أخرى لتشخيص مرض المرارة، من خلال التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، وهناك إجراء آخر، وهو تصوير القناة الصفراوية الوراثي بالمنظار، حيث يستخدم منظارًا لفحص القنوات البنكرياسية والصفراء بحثًا عن علامات الانسداد.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 90 % من حصى المرارة لا تسبب أي أعراض ، وتقل فرصة حدوث الأعراض بمرور الوقت.