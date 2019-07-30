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شكرا لقرائتكم خبر عن حامل وعاوزة تصيفى ..نصائح لازم تتبعيها قبل السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو حامل وعاوزة اسافر اعمل ايه؟"، هى من الأسئلة الشائعة عند السيدات الحوامل، ففى فترة الحمل ينصح بالتزام الراحة وعدم بذل مجهود كبير حتى لا يؤثر على صحة الجنين والأم، ولكن فى فصل الصيف قد تتعرض الحامل لمشاكل صحية عديدة يعتبر أبرزها الأضرار التى تواجهها أثناء السفر للرحلات الصيفية، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الحامل قبل السفر حسب ما ذكره موقع travelinsurancereview
الحامل
1:ينصح بعدم الذهاب للأماكن التى ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير، حتى لا تتأثر الحامل وتتعرض للإغماء والجفاف، ولكن اختارى الاوقات المناسبة فى درجة حرارتها والأماكن غير المزدحمة.
2:ينصح بوضع الأدوية فى حقيبة يدك وتناول العلاج قبل السفر وخصوصا الأدوية التى تحد من الدوخة والقىء أثناء السفر.
3:ينصح بعدم السفر فى الشهور الأولى من الحمل وخصوصا فى المواصلات العامة والأماكن البعيدة، فهى قد تزيد من خطر الاصابة بالإجهاض.
4:ينصح بالاهتمام بتناول السوائل الطبيعية والعصائر والإكثار من شرب المياه أثناء السفر، حتى لا تتعرضي للجفاف والهبوط.
5:ينصح باستشارة الطبيب وإجراء الفحوصات قبل السفر مباشرة حتى تطمئنى على صحتك انت والجنين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.