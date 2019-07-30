شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم لـ"كل يوم": زيوت التخسيس تسبب الوفاة..وأعراضها مشابهة للكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتور مها غانم، رئيس قسم السموم بجامعة الإسكندرية، من الزيوت المنتشرة بداعى علاج السمنة، والتى تسبب الكثير من الأمراض فور تناولها، موضحة أن هناك الكثير من الأشخاص يعتبرون أن تلك الزيوت طبيعية لكنها مضرة.

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وتابعت مها غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع عبر فضائية ONE، أن هناك بعض الأشخاص يتناولون تلك الزيوت بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن تلك الزيوت تمنع الفرد من تناول الطعام ولا يظل فى المعدة.

وأشارت رئيس قسم السموم، أن تلك الزيوت تعمل على اضطرابات شديدة في المعدة من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة، موضحة أن أعراض تلك الزيوت شبيهة بأعراض الكوليرا.