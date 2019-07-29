ارتفاع عدد الإصابة بالحصبة في أمريكا إلى 1164

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رويترزالإثنين 2019/7/29 11:59 م بتوقيت أبوظبي
أعراض مرض الحصبة
شهِدت الولايات المتحدة 16 إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة منذ بداية العام إلى 1164، في أسوأ تفشٍ للمرض منذ 1992.
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إنها سجلت زيادة نسبتها 1.4% في حالات الإصابة بـ30 ولاية حتى 25 يوليو/تموز الجاري"، مؤكدة أن المرض شديد العدوى ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
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