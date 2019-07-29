شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب تقلصات العضلات فى الفخذ؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تحدث التشنجات العضلية في الفخذ بسبب الاستخدام المفرط لعضلة الفخذ وإصابة العضلات، وانخفاض تدفق الدم إلى الساقين، وعدم كفاية الكالسيوم والبوتاسيوم.

ووفقا لموقع " healthline" هناك بعض الحالات بما في ذلك إدمان الكحول ، والفشل الكلوى ونقص الغدة الدرقية السبب فى حدوث تشنج العضلات، ولكن في بعض الأحيان قد يكون السبب الدقيق لتقلصات العضلات غير معروف.

وتشمل تدابير منع تقلصات العضلات البقاء رطبا قدر الإمكان على مدار اليوم، والقيام بالاحماء قبل ممارسة أى نشاط بدني كبير، وتجنب النشاط الذي يسبب تشنجات في العادة، وضمان وجود مستويات كافية من المعادن والمواد المغذية ذات الصلة، بالإضافة إلى زيادة تناول المياه قبل ممارسة التمارين الرياضية مفيد بشكل خاص في منع التشنجات.

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يمكن أيضا زيادة تناول الكالسيوم والبوتاسيوم عن طريق زيادة نسبة الأطعمة والمشروبات فى نظامك الغذائى، بما في ذلك الموز وعصير البرتقال والحليب.



تقلص عضلات الفخذ

كيفية علاج تقلصات العضلات فى الفخذ

تشمل خيارات علاج تقلصات العضلات في الفخذ العلاجات المنزلية مثل استخدام الثلج، وتناول الأدوية المضادة للالتهابات التي تصرف دون وصفة طبية ، ومعالجة الحالة التي تسبب تقلصات العضلات.

وبالإضافة إلى الثلج ، قد يكون من المفيد أيضًا استخدام وسادة تدفئة أو قطعة قماش ساخنة كلما حدث التشنج، ولكن في الحالات التي تسبب فيها الشرط الأساسي مثل انخفاض مستوى الكالسيوم أو البوتاسيوم حدوث تقلصات، فإن علاج هذه الحالة أو معالجتها قد يخفف من أي ألم ويقلل من تقلصات التشنجات، أما الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم بسبب التشنجات قد يستفيدون من استرخاء العضلات بوصفة طبية.