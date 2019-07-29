تحذير من "تسونامي سرطاني" يجتاح العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع باحثون من ألمانيا تزايد الأمراض السرطانية على مستوى العالم في المستقبل، خاصة في الدول النامية والناشئة.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان، ميخائيل باومان: "ليس من المبالغ فيه القول إننا بصدد التعرض لتسونامي من إصابات بالسرطان".

وتوقع باومان أن تتزايد الإصابات السرطانية الجديدة في ألمانيا أيضاً من نحو 500 ألف سنوياً في الوقت الحالي إلى نحو 600 ألف إصابة جديدة في 2030.

ولم يعز رئيس المركز هذا التزايد المتوقع إلى التطور السكاني وحده، بل أيضاً إلى عوامل في أسلوب الحياة مثل التدخين والسمنة.

وأوضح باومان أنه تم التوقيع، الإثنين، على اتفاق لتأسيس مركز طبي جديد، نظراً للحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث بهدف معرفة المزيد من الحقائق عن إصابات السرطان.