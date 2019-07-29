القاهرة - لايف ستايل

مقادير ساندويش الجبن الكريمي بالجوز والدراق للفطور

- الخبز : 4 شرائح (محمص)

- الدراق : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- جبن كريمي : كوب (طري)

- الجوز : ربع كوب (مفروم خشن)

طريقة تحضير ساندويش الجبن الكريمي بالجوز والدراق للفطور اخلطي الجبن الكريمي مع الجوز مع الاحتفاظ بكمية صغيرة للتزيين.

ادهني الخبز بكمية وافرة من خليط الجبن.

وزعي الدراق الشرائح فوق الجبن وانثري كمية الجوز وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الخبز الفرنسي رغيف الخبز مع الجبن والجوز لرجيم مثالي

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