طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا



مقادير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

- حليب : 2 كوب (كامل الدسم، سائل)

- أزهار الخزامى : ربع ملعقة صغيرة (براعم)

- الشوكولاتة : 115 غم (المرة أو المُحلَّاة بصورة نصفية، مُقطَّعة إلى قطع صغيرة)

- كريمة الخفق : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

1. يُصبُّ الحليب، في ركوة، مع إضافة براعم الخزامى إليه. ويُسخَّن على حرارة عالية، حتَّى يغلي.

2. تُضاف قطع الشوكولاتة إلى مقلاة صغيرة.

3. يُصفَّى الحليب، مع التخلُّص من براعم الخزامى، ويُصبُّ فوق الشوكولاتة، مع التحريك، وذلك على حرارة متوسِّطة، حتَّى ذوبان الشوكولاتة.

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4. يوزَّع الشراب على كوبين. ويُزيَّن بكريما الخفق.

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