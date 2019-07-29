شكرا لقرائتكم خبر عن لو رائحة عرقك كريهة .. طرق بسيطة للتغلب عليها أعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرق هو وسيلة طبيعية لتنظيم درجة حرارة الجسم، ومع ذلك قد يسبب رائحة كريهة للجسم، ويتميز كل برائحة مميزة تتأثر بشكل رئيسي بالعمر والنظام الغذائي والصحة والجنس، ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" يعتمد أيضًا على قدرة التعرق للشخص.

يتم إنشاء رائحة الجسم بشكل عام عندما تقوم البكتيريا الموجودة على جلدك بتفكيك البروتين الموجود في العرق إلى أحماض مختلفة، وهى عملية نمو البكتيريا على الجلد التي تولد الرائحة الكريهة الكريهة.

وعلى الرغم من أن رائحة الجسم ظاهرة طبيعية إلا أنها قد تحرجك في الأماكن العامة، إذا كانت غير محببة مما يقلل من ثقتك وشخصيتك،



طرق للتغلب على رائحة الجسم

طرق للحد من رائحة الجسم

رائحة الجسم يمكن معالجتها بواسطة مزيل العرق، أو المناديل المبللة، أو ممارسات النظافة، ولكن هناك أوقات لا تعمل فيها هذه المواد، فهناك بعض العلاجات الطبيعية التي ستساعد في إزالة رائحة الجسم بشكل آمن.

زيت شجرة الشاي والماء:

قم بتخفيف بعض زيت شجرة الشاي بالماء ثم ضع هذا الخليط على الإبطين والمناطق المصابة يوميًا، في غضون أسبوع أو أسبوعين ، ستجد أن رائحة جسمك قد اختفت.



رائحة جسم كريهة

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خل التفاح:

انقع كرة من القطن في خل التفاح وقم بوضعها مباشرة على المناطق المعرضة للعرق، هذا سيقلل من رائحة الجسم مع مرور الوقت بالإضافة إلى إزالة اللون الداكن الذي يحدث في الإبط والمرفقين.

بذور الحلبة :

يتم نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وقم بشرب الماء في الصباح كل يوم، تعمل بذور الحلبة على إزالة سموم الجسم ولها أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والتي ستترك جسمك نظيفًا وخالي من الرائحة.



الليمون لرائحة الجسم

الليمون:

ضع الليمون مباشرة أو استخدم عصير الليمون على المناطق المعرضة للعرق في جسمك واتركه لبضع دقائق فهو له خصائص حمضية تمنع نمو البكتيريا.