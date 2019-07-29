شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لازم تاكلها على الريق عشان صحتك ونشاطك اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الاكلات الصحية التى يجب تناولها على الريق نظرا لفوائدها الصحية وما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أبرز هذه الأكلات هى:

1:الشوفان، ينصح بتناوله على الريق مع كوب اللبن الدافئ، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية ومنها المواد المضادة للأكسدة.



الشوفان

2:البيض، من الاكلات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التى ينصح بتناوله صباحا، حيث انه يحمى من خطر الاصابة بأمراض القلب والسكر ويعزز النشاط والطاقة.

Advertisements

3:المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة والمغنسيبوم والدهون الصحية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض والفيروسات فمن الممكن تناول المكسرات على الاكلات المختلفة او فى العسل الابيض.

4: العسل الابيض يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى ينصح بتناولها كل يوم على الريق، سواء فى وجبة الافطار أو بتناوله فى كوب مياه دافئة أو على كوب من اللبن الدافئ.



العسل الابيض

5: القهوة، اثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول القهوة صباحا يساعد على التركيز والنشاط ويعالج الالتهابات ويحد من خطر الاصابة بمرض السكر.