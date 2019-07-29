تسوق الأمهات في الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - "الشوبينغ" متعة لا بديل عنها في الحياة، سواء كانت من المواقع الخاصة بالملابس أم من الأسواق، وتزيد المتعة إذا كنت حاملاً وترغبين في طلة جذابة ومريحة، لهذا اخترنالك هذه المجموعة ..... مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق : بلوزة قطنية صفراء من Next بسعر 53 ريالاً بنطلون جينز من Next بسعر 106 ريالات حذاء فلات باللونين البيج والأسود من Next بسعر 120 ريالاً جمبسوت ذو أكمام قصيرة باللون الأحمر الداكن من Next بسعر 106 ريالات فستان قصير مقلم بعدة ألوان من Next بسعر 93 ريالاً فستان قطن مكسي باللون الأزرق بحمالات من Next بسعر 100 ريال أوفرول شورت باللون الأبيض مقلم بخطوط كحلية رفيعة من Next بسعر 119 رييال Advertisements صندل فلات من الجلد باللون الأسود من Next بسعر 85 ريال شنطة قش من accessorize بسعر 250 ريالاً شنطة قش مزينة بكرزة من accessorize بسعر 215 ريالاً تسوقي من المول ...عمّان - ديمة عابدين حذاء عصري باللون البني كعب عالي للنساء

من فيرست شو – First Show

بسعر 174 ريالاً عباية سوداء بتصميم الكاب وأكمام واسعة

عبايات هدى – Hoda Abayas

بسعر 285 ريالاً

بلوزة باللون البيج برقبة حرف في وأكمام قصيرة

من أون ذالوكس – Own Thelooks

بسعر 153.21 ريال - أقراط متدلية بشكل أوراق الشجر مرصعة بالكريستال

من خيشة – 5esha

بسعر 43.05 ريال - صندل كعب متوسط جلد مخمل رمادي اللون للنساء

من شيك شوز – Chic Shoes

بسعر 415.45 ريال

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