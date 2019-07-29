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تسوق الأمهات في الحمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - "الشوبينغ" متعة لا بديل عنها في الحياة، سواء كانت من المواقع الخاصة بالملابس أم من الأسواق، وتزيد المتعة إذا كنت حاملاً وترغبين في طلة جذابة ومريحة، لهذا اخترنالك هذه المجموعة .....

 

مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق :

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بلوزة قطنية صفراء من Next بسعر 53 ريالاً 

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بنطلون جينز من Next بسعر 106 ريالات

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حذاء فلات باللونين البيج والأسود من Next  بسعر 120 ريالاً 

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جمبسوت ذو أكمام قصيرة باللون الأحمر الداكن من Next بسعر 106 ريالات

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فستان قصير مقلم بعدة ألوان من Next  بسعر 93 ريالاً 

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فستان قطن مكسي باللون الأزرق بحمالات من Next بسعر 100 ريال 

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أوفرول شورت باللون الأبيض مقلم بخطوط كحلية رفيعة من Next بسعر 119 رييال 

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صندل فلات من الجلد باللون الأسود من Next  بسعر 85 ريال 

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 شنطة قش من accessorize بسعر 250  ريالاً 

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شنطة قش مزينة بكرزة من accessorize بسعر 215 ريالاً 

 

تسوقي من المول ...عمّان - ديمة عابدين 

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حذاء عصري باللون البني كعب عالي للنساء
من فيرست شو – First Show
بسعر 174 ريالاً

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عباية سوداء بتصميم الكاب وأكمام واسعة
عبايات هدى – Hoda Abayas
بسعر 285 ريالاً
بلوزة باللون البيج برقبة حرف في وأكمام قصيرة
من أون ذالوكس – Own Thelooks
بسعر 153.21  ريال

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- أقراط متدلية بشكل أوراق الشجر مرصعة بالكريستال
من خيشة – 5esha
بسعر 43.05  ريال

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- صندل كعب متوسط جلد مخمل رمادي اللون للنساء
من شيك شوز – Chic Shoes
بسعر 415.45  ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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