تسوق الأمهات في الحمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يوليو 2019 07:34 مساءً - "الشوبينغ" متعة لا بديل عنها في الحياة، سواء كانت من المواقع الخاصة بالملابس أم من الأسواق، وتزيد المتعة إذا كنت حاملاً وترغبين في طلة جذابة ومريحة، لهذا اخترنالك هذه المجموعة .....
مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف الأذواق :
بلوزة قطنية صفراء من Next بسعر 53 ريالاً
بنطلون جينز من Next بسعر 106 ريالات
حذاء فلات باللونين البيج والأسود من Next بسعر 120 ريالاً
جمبسوت ذو أكمام قصيرة باللون الأحمر الداكن من Next بسعر 106 ريالات
فستان قصير مقلم بعدة ألوان من Next بسعر 93 ريالاً
فستان قطن مكسي باللون الأزرق بحمالات من Next بسعر 100 ريال
أوفرول شورت باللون الأبيض مقلم بخطوط كحلية رفيعة من Next بسعر 119 رييال
صندل فلات من الجلد باللون الأسود من Next بسعر 85 ريال
شنطة قش من accessorize بسعر 250 ريالاً
شنطة قش مزينة بكرزة من accessorize بسعر 215 ريالاً
تسوقي من المول ...عمّان - ديمة عابدين
حذاء عصري باللون البني كعب عالي للنساء
من فيرست شو – First Show
بسعر 174 ريالاً
عباية سوداء بتصميم الكاب وأكمام واسعة
عبايات هدى – Hoda Abayas
بسعر 285 ريالاً
بلوزة باللون البيج برقبة حرف في وأكمام قصيرة
من أون ذالوكس – Own Thelooks
بسعر 153.21 ريال
- أقراط متدلية بشكل أوراق الشجر مرصعة بالكريستال
من خيشة – 5esha
بسعر 43.05 ريال
- صندل كعب متوسط جلد مخمل رمادي اللون للنساء
من شيك شوز – Chic Shoes
بسعر 415.45 ريال
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