طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب



مقادير الكابتشينو برغوة الحليب

- قهوة سريعة الذوبان : كوب

- حليب : نصف كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير الكابتشينو برغوة الحليب حضري القهوة بحسب التعليمات عليها.

سخني الحليب في قدر أو بالمايكرويف حتى يفور.

أضيفي القهوة المحضرة والسكر للحليب وحركي بسرعة ثم اسكبيه في أكواب وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضاً: فوائد القرنفل المطحون مع الحليب أطعمة مفيدة لتقوية العظام وأهمية الحليب ومنتجاتها

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