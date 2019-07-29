طريقة إعداد وتحضير يخنة اللحم

القاهرة - لايف ستايل
مقادير يخنة اللحم
- اللحم الضاني : 1 كيلو (مُقطَّع إلى قطع بحجم إنش)
- دقيق : ربع كوب
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : فص (مهروس)
- ورق غار : 1 ورقة
- بابريكا : ملعقة صغيرة (بودرة)
- ورشستر صوص : ملعقة صغيرة (جاهز)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)
- مرق اللحم : كوب ونصف
- البطاطس : 3 حبات (كبيرة الحجم / مُقطَّعة إلى مكعبات كبيرة)
- الجزر : 3 حبات (مُقطَّع إلى مكعبات كبيرة)
- الكرفس : عود (مفروم)
طريقة تحضير يخنة اللحم
1. تُضاف قطع اللحم إلى قدر ذات قعر سميك.
2. يُخلط الدقيق والملح والبهار معًا في وعاء صغير، ثمَّ يُضاف هذا الخليط إلى قدر اللحم، مع التقليب جيِّدًا (على البارد).
3. يُضاف إلى قدر اللحم، أيضًا، كلٌّ من الثوم وورق الغار وبهار الـ"بابريكا" وصلصة "ورشستر" والبصل. ويُصبُّ مرق اللحم، وتُوضع قطع البطاطس والجزر والكرفس.
4. تُغطَّى القدر، وتُطهى المكوِّنات، على حرارة خفيفة، وذلك لليلة كاملة (نحو 12 ساعة)، أو على حرارة عالية من أربع إلى ستِّ ساعات.
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