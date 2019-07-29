طريقه تحضير يخنة بطاطس باللحم والجزر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير يخنة بطاطس باللحم والجزر

- لحم غنم : 1 كيلو (مقطع مكعبات متوسطة / مسلوق ومصفى)

- مرق اللحم : 3 اكواب

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير يخنة بطاطس باللحم والجزر سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يطرى.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي البطاطس والجزر والملح وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق.

أضيفي المرق واللحم واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقائق حتى تنضج الخضراوات تماما.

تبلي المزيج بالفلفل الأسود.

اسكبي اليخنة في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك ايضاً: البصل" يُبطئ نمو وتطور الأورام السرطانية في الأمعاء وصفة زيت الزيتون وعصير البصل لتخفيف آثار الجروح والندبات

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