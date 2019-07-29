شكرا لقرائتكم خبر عن الفيمتو رينج العلاج الأمثل للقرنية المخروطية.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض القرنية المخروطية هو مرض خطير يصيب العين ويحدث في الأغلب في مراحل الشباب، حيث يحدث للقرنية تحدب، والقرنية هي تعتبر شباك العين فهي ذلك الجزء الشفاف الذي يرى الإنسان من خلاله، وعندما تصبح مخروطية يحدث ضعف في سماكة القرنية، تأثير في مقاييس النظر وضعف مستمر، واستجماتزم مرتفع، وغيرها من المضاعفات الأخرى إذا أهملنا علاجه.

هذا ما أكده الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، والذي يوضح في التقرير التالي أحدث طرق علاج القرنية المخروطية.



5 مميزات لاستخدام الفيمتو رينج لعلاج القرنية المخروطية

* مميزات استخدام الفيمتو رينج لعلاج القرنية المخروطية:

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن "الفيمتو رينج" من أحدث العلاجات الفعالة لمرض القرنية المخروطية وهو عبارة عن استخدام دعامات القرنية في علاج مرض القرنية المخروطية.

وأشار إن مريض القرنية المخروطية كان علاجه مقتصر على زراعة القرنية ولكن الأن أصبح هناك علاج أخر وهو "الفيمتو رينج" حيث يتم استخدام تقنية الفيمتو ليزر بدون جراحة تماما، ويتم زرع حلقات في ألياف القرنية، وتستغرق العملية دقيقة واحدة فقط.



3 مميزات للتطور في زراعة القرنية لعلاج القرنية المخروطية

وأوضح أنه يتم وضع مجموعة من الحلقات في ألياف القرنية حيث يتم رفع القرنية بدلا من سقوطها لأسفل وبالتالي يتحسن النظر، فالفيمتو رينج هو البديل الأمثل لزراعة القرنية لعلاج مرض القرنية المخروطية.

أما إذا كانت حالة المريض متأخرة كثيرا فلا مفر من زراعة القرنية، والذي أصبح إجراء سهل كثيرا مع التطور الهائل في طب العيون، حيث تتم زراعة القرنية باستخدام الليزر بدون جراحة تماما حيث يتم إزالة جزء من القرنية وزرع جزء جديد باستخدام تقنية الفيمتو ليزر بدون جراحة تماما .

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الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية

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