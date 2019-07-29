شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا.. المياه الساخنة على الريق تنقص الوزن.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من العادات والوصفات التي تنتشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل أن شرب الماء الساخن على الريق ينقص الوزن، او تناول الأعشاب التي تباع عند محلات العطارة بهدف انقاص الوزن، وهناك من يصدق في هذه الوصفات ويعتبرها وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

ولكن الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تؤكد من خلال هذا التقرير ان هذه الوصفات مجرد خدعة وليس وسيلة فعالة.



3 عادات ووصفات غير فعالة في إنقاص الوزن

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أن شرب الماء الساخن على الريق أكذوبة غير صحيحة وليس لها علاقة بإنقاص الوزن او زيادة معدل الحرق، فشرب الماء سواء ساخن او بارد وفي اي ميعاد شيء مفيد في انقاص الوزن، ايضا تناول المشروبات الغازية الدايت ضار للغاية لان بها نسبة كبيرة من السكر، اما بالنسبة للخلطات فجميع الاعشاب مفيدة جداً للإنسان ويمكنها ان تحفز الحرق، ولكن لابد من تناول منتج تخسيس يساعدك على انقاص الوزن.

وأشارت إلي إن الأعشاب التي تباع عند العطار مفيدة ولكن لا يمكن أن يتم تناول الأعشاب في المطلق فلابد أن تناسب هذه الأعشاب الحالة الصحية للمريض، فالأعشاب التي تباع واحدة وثابته وليست مناسبة لجميع الحالات الصحية، فهناك أعشاب تخفض الضغط فهي لا تناسب أصحاب الضغط المنخفض، وهناك أعشاب غير مناسبة لمريض السكر لذا أنا لا أفضل تناول تلك الأعشاب بدون استشارة طبيب تغذية.



7 مكونات لمشروب له القدرة على إنقاص الوزن

أما عن الوصفة الطبيعية التي تصفها لمريض السمنة وتناسب جميع الحالات فتقول الدكتورة دعاء سهيل: اصف فقط مشروب له العديد من الفوائد في انقاص الوزن، عبارة عن لتر من الماء المغلي، يضاف اليها ليمون شرائح، وبرتقالة مقطعة شرائح، وحزمة نعناع اخضر، و 5 معالق شاي اخضر، هذا المنقوع نقوم بتركه طوال الليل ثم نقوم بتصفيته في النهار، ونتناوله على مدار اليوم سواء كان بارد او ساخن، لا يفرق مع تجنب السكريات الي حد ما.

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الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل

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