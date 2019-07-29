يعتبر علاج خمول الغدة الدرقية ضرورياً في حال المعاناة من قصورها ومن الاعراض المزعجة التي تنتج عن ذلك. ويعني هذا عدم إفراز هذه الغدة لهرمونات تنظيم الغذاء في الجسم. وترتبط المشكلة بأسباب مختلفة منها النقص في مادة اليود والعوامل الوراثية وحدوث بعض الالتهابات. وعادة يتم علاجها من خلال الادوية الطبية. لكن يمكن ايضاً التخلص من خمول الغدة الدرقية بوصفات الاعشاب سهلة التحضير وبالعسل.



من الممكن علاج خمول الغدة الدرقية بالاعشاب والعسل ومن خلال تحضير وصفات منزلية سهلة وفعالة.

وصفة الجرجير





المقادير

حبة بصل

كمية كافية من الجرجير

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

الخطوات

1 يتم عصر حبة البصل حتى استخراج كل عصيرها.

2 تضاف اوراق الجرجير الى البصل مع العسل وتخلط المكونات جيداً.

3 يوضع الخليط على نار هادئة حتى يتم ظهور الرغوة.

4 تتم ازالة الرغوة وينزع الخليط عن النار ثم يترك حتى يبرد.

5 يمكن تناول ملعقتي طعام منه مرتين يومياً في المساء قبل النوم وفي الصباح قبل موعد الفطور.



خلطة البردقوش



المقادير

كمية كافية من الشاي الاخضر

كمية كافية من البردقوش الاخضر

ماء شرب

الخطوات

1 يوضع الشاي الاخضر في الماء على نار متوسطة حتى يغلي.

2 يضاف البردقوش ويترك المكونان على النار ويخلطان جيداً ثم يترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين.

3 ينزع الخليط عن النار ويتم شرب كوب منه يومياً لعلاج خمول الغدة الدرقية واعراضه المزعجة.



وصفة السبانخ

المقادير

كمية كافية من اوراق السبانخ

4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون

الخطوات

1 تطحن اوراق السبانخ بعد غسلها جيداً.

2 يضاف اليها زيت الزيتون ويمزج المكونان جيداً حتى الحصول على كريم متجانس.

3 تدهن الرقبة بالمزيج ويترك عليها لمدة 15 إلى 20 دقيقة او حتى يجف ثم يزال بالماء الفاتر.

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وصفة الهندباء



المقادير

كمية كافية من أوراق الهندباء

4 ملاعق صغيرة من الزبدة

الخطوات

1 تطحن اوراق الهندباء جيداً مع القليل من الماء حتى الحصول على كريم ناعم.

2 تضاف الزبدة ويتم المزج مجدداً.

3 توضع العجينة على الرقبة مع التدليك اللطيف وتترك لمدة 20 دقيقة. ويتم تكرار العملية يومياً لمدة اسبوعين.

خلطة الطحالب البحريّة



يمكن ايضاً علاج خمول الغدة الدرقية بالاعتماد على الطحالب البحرية. فهي مصدر طبيعي لمادة اليود الضرورية لتعزيز انتاج هرمونات الغدة الدرقية. وهي ايضاً غنية بالبروتينات والاحماض الامينية الاساسية. وقد باتت تتوفر على شكل حبوب في الصيدليات وتساعد على علاج اعراض خمول الغدة الدرقية.



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العسل

يعاني المصابون بخمول الغدة الدرقية عادة من مشاكل عدم انتظام السكر. ويعود هذا الى زيادة الشعور بالجوع لديهم والى تناولهم الكثير من الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكر المصنع. ولهذا ينصحون باللجوء الى العسل كمحل طبيعي. فقد اشارت الكثير من الدراسات الى انه يحد من احتمال ارتفاع مستوى السكر في الدم.

المقادير

ربع كيلو من عسل النحل الطبيعي

ملعقتا طعام من الحبة السوداء

علية صغيرة من حبوب اللقاح

الخطوات

1 تخلط كل المكونات جيداً.

2 يوضع الخليط بعد ذلك في الثلاجة.

3 يتم تناول ملعقة صغيرة منه في الصباح وقبل حلول موعد الفطور. كما ينصح بتناول ملعقة اخرى في المساء قبل النوم. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة في ما يتعلق بعلاج خمول الغدة الدرقية الافضل اتباع هذه الوصفة لمدة 10 ايام.