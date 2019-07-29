حدود متوترة.. "العين الإخبارية" تنقل مآسي قرى سورية من انتهاكات تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليس يعيداً جداً عن مدينة الرقة السورية٬ العاصمة المزعومة لتنظيم داعش الإرهابي٬ يعيش أهالي القرى الحدودية في شمال وشرق سوريا رعباً يومياً٬ جراء استهدافهم من قبل عناصر الجيش التركي٬ الذين لا يتوانون عن إطلاق الرصاص الحي عليهم وتدمير آلياتهم الزراعية بسبب وبدون سبب٬ بحسب شهادات أهالي القرى.

وتُعتبر قرية "سوسك" التابعة لمدينة "تل أبيض" في شمال شرق سوريا٬ مثالاً حياً على الاستهداف التركي اليومي٫ حيث تبعد منازل المدنيين حوالي 200 متر فقط من الحدود التركية٬ وتتعرض لحالات من القصف وإطلاق النار على المزارعين الأبرياء الذين يذهبون إلى مزارعهم بغرض الزراعة فقط.

التقت "العين الإخبارية" العديد من مزارعي القرية الذين تحدثوا عن مآسيهم جراء استهداف أراضيهم الزراعية من قبل الجنود الأتراك٬ ولاسيما أن هذه الأراضي ملاصقة لحدود تركيا وللجدار العازل الذي لا يرحم.

ويسرد السيد رفعت عثمان٫ مواطن من قرية سوسك٬ مأساة مقتل والده على أيدي جنود أتراك٬ بينما كان ذاهباً إلى أرضه ليتفقد آلياته الزراعية ويستكمل ري المحاصيل.

تكثر القصص المأساوية هنا٫ حيث بات النظام التركي حديث كبار القرية وكذلك الصغار الذين يعبرون عن مخاوفهم اليومية بكلماتهم البسيطة وإصرارهم على البقاء والصمود.