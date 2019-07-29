الصناعة في دبي.. ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القطاع الصناعي في دبي، يعد من أبرز القطاعات الرائدة في سياسة دبي للتنويع الاقتصادي؛ حيث تسير المدينة بخطى واثقة لتطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام.

ومؤخراً أعلنت اقتصادية دبي، إنجار 60% من أولى مراحل استراتيجية الإمارة الصناعية 2030، والتي تنتهي بمجملها في 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة 3%.

وتسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030، منذ إطلاقها في 2016، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وتندرج تحت استراتيجية دبي الصناعية نحو 67 مبادرة، لدعم المحاور الأساسية الأربعة، وهي: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية وتأهيل صناعيين وخبراء للمستقبل.

وحالياً، يحتل قطاع التصنيع المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في اقتصاد دبي، ووصلت عدد الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة بدبي إلى 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018.

ويعد تميز دبي بسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة ووجود الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المتقدمة، من المقومات الهامة التي جعلت لدبي مكاناً بارزاً على خريطة الصناعات العالمية.