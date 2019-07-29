شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي «فاب 15» لأول مرة بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي «فاب 15» والذي تستضيفه مصر حتى 4 أغسطس المقبل.

وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» في نسخة 2019 من مؤتمر Fab العالمي كشريك استراتيجي وذلك بعد أن نجح منظمو الحدث والشركاء في الحصول على حقوق استضافة المؤتمر في مصر بعد منافسة قوية مع عدد من الدول وهى: كندا والإمارات ورواندا وتايوان، وبذلك أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المؤتمر العالمي.

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وتعد استضافة هذا المؤتمر في مصر إشادة دولية قوية بتطور ونمو مناخ ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي والتصنيع الرقمي حيث يعد المؤتمر هو الأبرز على مستوى العالم في هذا المجال ويضيف قيمة كبيرة إلى مجتمع المصنعين والباحثين الذي ينمو بقوة في مصر، وكذلك يمنح رواد الأعمال المصريين فرصة التعرف على أحدث التقنيات الرقمية والتصميم الإلكتروني الحديث وتقنيات التصنيع.

وتركز الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر على أربعة مسارات مختلفة بما في ذلك ريادة الأعمال من أجل النمو، ومسار لمناقشة التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع للتعلم، والتصميم من أجل التغيير.

كما يستهدف مؤتمر هذا العام تعزيز المشاركة والتعاون في مجالات التصنيع الرقمي والابتكار التكنولوجي من خلال بناء تحالفات استراتيجية ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والمستجدات في هذا المجال الحيوي والعمل على تمكين الدول من إيجاد حلول المشكلات المجتمعية التي تواجها بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار ويجمع أعضاء أكثر من 1700 معمل للتصنيع الرقمي من حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين البارزين وأساتذة الجامعات المتخصصة الكبرى وخبراء التكنولوجيا ومصممي الإلكترونيات المبتكرة.