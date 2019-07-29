ميغان ماركل تختار قائمة "قوى التغيير النسائية" لتتصدّر غلاف "فوغ" في أيلول

أعلن قصر بكنغهام أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، اختارت أن تعرض 15 امرأة ترى أنهن "قوى من أجل التغيير" على غلاف عدد شهر سبتمبر/أيلول من مجلة "فوغ" البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

وظلت ميغان دوقة ساكس، والتي وضعت أول طفل لها في مايو/أيار تعمل سبعة أشهر مع ادوارد إينينفول رئيس تحرير فوغ بشأن هذا العدد.

وقالت ميغان الممثلة السابقة التي يبلغ عمرها 37 عاما في بيان إنها سعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر الذين يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة على "القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر على العالم اليوم".

وسيبرز غلاف المجلة التي ستكون متاحة للجمهور في الثاني من أغسطس أسماء مثل النشطة الشابة في مجال التغير المناخي غريتا ثونبرغ ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والملاكمة رملا علي والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك.

ومن بين الأسماء الأخرى التي سيتم إبرازها الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

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وقالت ميغان في بيان " أتمنى أن تشعروا من خلال هذا المنظور بقوة العمل الجماعي في الاختيار المتنوع للنساء اللائي تم اختيارهن للغلاف بالإضافة إلى الفريق المعاون الذي استعنت به في هذا العدد للمساعدة في خروج ذلك إلى النور"، وأضافت :أتمنى أن يشعر القراء بالإلهام الذي شعرت به، من خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات".

ويتضمن العدد أيضا "حوارًا صريحًا" بين ميغان وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا ميشيل أوباما ومقابلة مع جين جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات الرئيسيات

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