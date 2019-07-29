6 مكوّنات موجود في المنزل يمكن أن تساهم في علاج أمراض الكبد

ترجع أسباب أمراض الكبد إلى العدوى الفيروسية والإفراط في تناول بعض الأدوية، والوراثة، والسرطان وعوامل أخرى، وفي السطور التالية نستعرض بعض العلاجات المنزلية الفعّالة لمواجهة أمراض الكبد.

1. خل التفاح .. يساعد في تطهير السموم من الكبد، وبالتالي مساعدته على العمل بكفاءة. خل التفاح يساعد أيضا على التخلص من الدهون المتراكمة داخل وحول الكبد. علاوة على ذلك، فهو يعزز أداء الكبد الصحي ويقلل من التهاب الكبد.

2. شاي الهندباء .. هو عشب يساعد على استعادة وظائف الكبد الطبيعية ويمنع الكبد من التلف. له تأثير مدر للبول طبيعي، حيث يسمح للكبد بالتخلص من السموم بسرعة. كما أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم، ويخفف من حرقة المعدة ويهدئ من مشاكل الهضم تغلي بعض جذر الهندباء في الماء. أضف عصير الليمون حسب الرغبة. هذا هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية.

3.العرقسوس ..هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج أمراض الكبد بشكل طبيعي. لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

4. الكركم .. يقلل من الالتهابات والعدوى ويعمل كأفضل مضادات الأكسدة لإزالة السموم من الكبد. كما أنه فعال ضد العدوى الفيروسية في الكبد، مما يساعد في علاج التهاب الكبد أيضًا. الكركم يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الدم، والحد من الالتهابات، ومنع تجلط الدم الداخلي. تخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع العسل والحليب. تستهلكه يوميا.

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5. بذور الكتان .. تساعد بذور الكتان في إزالة السموم من الكبد وتساعدها على العمل بفعالية. البذور هي مصدر جيد للأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، ويرتبط استهلاكها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك حماية صحة الكبد. يمكنك أكلها عن طريق رشها على السلطة.

6. عصير البابايا .. تحتوي بذور البابايا على العناصر الغذائية الحيوية التي تساعد على شفاء تليف الكبد. تناول كميات صغيرة من بذور البابايا يساعد بانتظام في إزالة السموم من الكبد ويمكنك الحصول على عصير البابايا عن طريق خلط البذور معًا في الخلاط. احصل عليه مرتين يوميًا

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