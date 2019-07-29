شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحب النظارة ...إزاى تحمى نفسك من ضعف النظر ومشاكل الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف النظر مشكلة شائعة يتعرض لها الكبار والصغارسواء بقصر النظر أو بطول النظر والاستجماتيزم، ففى هذه الحالات لا بد من إرتداء النظارة الطبية، ولكن بعض الاشخاص لا تفضل ارتداء النظارة وتستبدلها بالعدسات اللاصقة أو إجراء عملية الليزك، وحسب ما ذكره موقع allaboutvision فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من ضعف النظرومشاكل العين والرؤية وهى:

1: مرضى الضغط والسكر هم الاكثر عرضة لضعف النظر، لذلك ينصح بقياس ضغط الدم والسكر باستمرار وذلك للوقاية من مشاكل العين وضعف النظر، مع تناول العلاج فى المواعيد المضبوطة.

2: فى حالة وجود أى تغييرات فى الرؤية ينصح بزيارة الطبيب فورا لمعرفة سبب التغيير قبل حدوث أى مضاعفات تؤثر على العين والرؤية.



العين

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3: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية وخصوصا المشى سريعا يقلل من خطرالضمورالبقعى المرتبط بالعمر.

4: ينصح بحماية العين من أشعة الشمس الفوق بنفسجية لأنها تقلل من خطرالإصابة بإعتام العين ومشاكل الرؤية.

5: اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعزز صحة العيون والرؤية ومنها الخضروات الداكنة والجزر والسمك السلمون، الذى يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

6: تجنب التدخين، فالمدخنون أكثرعرضة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين ، والتهاب القزحية وغيرها من مشاكل العين.