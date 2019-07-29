شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد وأضرار طول القامة..الطويلة فرص إصابتها بالزهايمر قليلة بس عرضة للسرطان.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الدراسات تؤكد على الفوائد الصحية للمرأة القصيرة، لكن المرأة الطويلة تتمتع بصحة أفضل ولكن تكون أكثرعرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “evoke”، هناك أيضا إيجابيات وسلبيات عندما يتعلق الأمر بصحة المرأة الطويلة، وفيما يلي 6 منها:

انخفاض خطر الخرف



وفقًا لبحث أجرته جامعة أدنبرة في اسكتلندا، فإن النساء القصيرة لديهن خطر أعلى بنسبة 35٪ من الخرف مقارنة بالنساء اللائي 4.5 بوصة وما فوق، وكان أحد الأسباب التي تم طرحها هو أن النمو المتوقف غالباً ما يكون ناتجًا عن التوتر أو سوء التغذية والتي تعد أيضًا عوامل خطر للخرف.

ارتفاع خطر الاصابة بالسرطان



وجدت دراسة سويدية شاملة أنه كلما زاد طولك كلما زاد خطر إصابتك بالسرطان.

وتشيرالأبحاث إلى أن السيدات الأطول من فوق المتوسط ​​كانت أكثر عرضة بنسبة 30٪ للإصابة بسرطان الجلد و 20٪ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وعلى الرغم من أنه ليس قاطعًا، إلا أن السبب المقترح هو أنه كلما زاد الجلد والخلايا لديك، زاد احتمال الإصابة بالسرطان.

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لديها معدل ذكاء أعلى



وجدت دراسة اسكتلندية مختلفة أن الأشخاص الأطول يميلون إلى الحصول على معدل ذكاء أعلى قليلاً من نظرائهم الأقصر، وبشكل عام يمكننا أن نستنتج أن المرأة الطويلة يمكن أن تتوقع نتائج صحية أفضل في المواقف اليومية.

المرأة الطويلة أقصرعمراً



وجدت أبحاث هاواي أن "جين الطول " لا يطيل العمر، ووفقًا لتلك النظرية، كلما زاد طولك، كلما كان عمرك أقصر.

المرأة الطويلة لديها فرصة أقل لتطوير مرض السكري من النوع 2



لحسن الحظ، وجد تحليل للعديد من الدراسات التي نشرتها “Obesity Reviews” أنه كلما طالت عمر المرأة ، قل احتمال إصابتها بمرض السكري من النوع الثاني.

وهذا لا يعني أن النساء طوال القامة محصنات ضدها تمامًا – لكن أقل احتمالًا.

طول المرأة جيد وسيئ لصحة القلب



ذكرت دراسة أجريت عام 2014 من المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو أن الأشخاص الأطول لديهم خطر متزايد من مشاكل القلب مثل الرجفان الأذيني وأمراض الصمامات.

ومع ذلك ، وجد الباحثون أنفسهم أن الحالات الأخرى المرتبطة بالقلب مثل قصور القلب الاحتقاني ومرض الشريان التاجي كانت أقل شيوعًا في طوال القامة.