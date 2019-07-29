إنفوجراف.. 8 فوائد لـ"فراكشنال ليزر CO2" في علاج البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعالِج تقنية الفراكشنال ليزر مشكلات مختلفة في البشرة منها الندبات الجراحية، التصبغات الجلدية، التجاعيد، المسام الواسعة وندبات حب الشباب.

وتُستخدم هذه التقنية في تقشير وتجديد سطح البشرة بالليزر لتحسين مرونتها ونسيجها وعلاج أضرار أشعة الشمس، الكلف وتغير لون الجلد.

وتعد "فراكشنال ليزر CO2" من أفضل أنواع الفراكشنال ليزر، إذ يختلف عن غيره في طبيعة أشعته التي تجعله يؤدي وظيفته العلاجية بكفاءة وتميّز في النتائج والفاعلية.

وإحدى أهم مميزات تقنية "فراكشنال ليزر CO2" التي تجعله مُفضَلاً هي القضاء على المشكلات الكبيرة والعميقة الموجودة بالجلد، إضافة إلى مميزات أخرى يستعرضها الإنفوجراف التالي:



