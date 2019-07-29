رياض محرز يلمح لرحيل بلماضي عن تدريب الجزائر

ألمح الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لرحيل جمال بلماضي عن تدريب منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن استمراره في منصبه أمر غير مضمون.

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عقب فوزه على السنغال، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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وقال محرز، في تصريحات مقتضبة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعتقد أن بقاء بلماضي غير مضمون مع المنتخب الجزائري، لقد تحدثنا بيننا نحن اللاعبين في هذا الأمر، والمدرب وحده من يمكنه اتخاذ القرار الذي يناسبه وسنحترمه في كل الأحوال".

وكانت مصادر جزائرية مطلعة كشفت لـ"العين الرياضية" أن خطوة رحيل بلماضي متوقعة، في ظل المشاكل التنظيمية والإدارية التي عانى منها منتخب "محاربي الصحراء" خلال فترة التحضيرات للمسابقة القارية، والتي جعلت الأخير يعرب عن غضبه ويلوح بالاستقالة.

ولعب بلماضي بين صفوف المنتخب الجزائري خلال الفترة من 2000 إلى 2004، وسجل معه 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال 18 مباراة لعبها بجميع المسابقات، وشارك في بطولة واحدة بكأس الأمم الأفريقية في نسخة 2004، وودع البطولة من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بنتيجة 1-3.

وتولى بلماضي المدرب الجزائري صاحب الـ43 عاما تدريب منتخب بلاده في أغسطس/آب 2018، وقاده للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى منذ نسخة 1990.