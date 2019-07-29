الجامع العتيق.. 14 قرنا من التاريخ في قلب الصحراء الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجامع العتيق بمدينة غدامس الليبية يحكي تاريخ 14 قرنا من التاريخ في قلب الصحراء الليبية بالمثلث الحدودي ( ليبيا - تونس - الجزائر ).
ويعد الجامع أحد أبرز المعالم الأثرية بمدينة غدامس التاريخية، ويرجع تأسيسه إلى سنة 45 من الهجرة بعد الفتح الإسلامي مباشرة.
ويقع الجامع في مكان يتوسط المحلتين وليد ووازيت، وعندما تعرضت غدامس لغارة جوية في سنة 1942م انهار نصف الجامع وتصدع النصف الآخر، وأعيد بناؤه من جديد بالكامل، وأدخلت عليه بعض التحسينات والمرافق الحديثة.
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