تقرير.. 5 أخطاء ارتكبها زيدان في معسكر الريال الإعدادي

أعدت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا عن المعسكر الإعدادي لريال مدريد في أمريكا، وكذلك المشاركة في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.



وأبرزت الصحيفة الإخفاق الكبير والانتقادات التي طالت الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد خسارة الفريق في مباراتين وتعادله في مباراة، خاصة الهزيمة القاسية أمام الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-7.

ولم تكن هذه الهزيمة الأولى التي يتعرض لها الريال في فترة الإعداد، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 1-3، لكنه حقق الفوز بصعوبة أمام أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

وكانت الجماهير المدريدية تحلم ببداية جيدة مع زيدان، خاصة بعد التعاقد مع عدة لاعبين مميزين، يأتي في مقدمتهم الجناح البلجيكي إيدين هازارد، ليتفاجأ الجميع بمستوى متواضع للغاية لـ"المرينجي".

وكشفت "ماركا" عن 5 أخطاء ارتكبها زيدان وتسببت في النتائج السيئة والأداء غير المقنع لجماهير النادي الملكي في المرحلة الإعدادية للموسم المقبل.

1 - تغييرات محدودة

إذا قمت باستبدال إيدين هازارد بدلا من كريستيانو رونالدو، وتيبو كورتوا محل كيلور نافاس، فإن فريق ريال مدريد هو نفسه الذي امتلكه زيدان في موسم 2017-2018.

والحقيقة أنه ليس أي من الصفقات الجديدة قد ضمن التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق، فاللاعبون لم يغيروا أدوارهم بطريقة إيجابية حتى أن البعض منهم تم نقله لمركز آخر.

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2 - ثبات طريقة اللعب

بدأ زيدان تشكيلة ريال مدريد بخطة 4-4-2 ضد أرسنال لينضم لوكا يوفينش إلى جانب كريم بنزيمة في الهجوم، لكن يظل اختياره الأول بخطة 4-3-3 هي المختبرة بشكل حقيقي، خاصة أن الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق لم تغير رأيه بشأن الخطة الجديدة.

فمن غير المرجح أن يتم استخدام خطة جديدة بخلاف الطريقة القديمة في افتتاح الموسم الجديد، وفقا للصحيفة.

3- ضعف دكة البدلاء

تأخر ريال مدريد في النتيجة مبكرا خلال 3 مباريات بالمعسكر الإعدادي وشهدت جميع المباريات كثافة منخفضة للغاية للاعبين، حتى سكنت شباك الفريق 8 أهداف في الشوط الأول فقط.

ولم تنجح تغييرات زيدان في إجراء أي تعديل على الأداء أو تحقيق مفاجأة في أي وقت من أوقات المباراة.

4- فرصة قليلة للشباب

يعتقد أن إصابة إبراهيم دياز قللت من الدقائق المخصصة لللاعبين الأصغر سنا في الفريق، على الرغم من أن تيكفوسو كوبو ورودريجو تألقا بدرجة أكبر من أي لاعب آخر ضد بايرن ميونيخ، إلا أن أنهما لم يلعبا بنفس الدرجة التي كانا يريدانها.

5- غياب النقد الذاتي



كان زيدان ثابتا خلال اللقاء والمؤتمرات الصحفية وهذا لم يتغير أبدا، فالمدرب الفرنسي لم يقدم أي انتقادات للاعبين، حتى بعد تلقي شباك الفريق 5 أهداف في الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد.

وكانت المرة الوحيدة التي تغيرت فيها لهجة زيدان وانتقد اللاعبين كانت عندما قام بالبرد على أسئلة الصحفيين الخاصة بمستقبل جاريث بيل، حين فتح الباب أمام اللاعب الويلزي للرحيل عن صفوف الفريق.