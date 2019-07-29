تعرفي على 4 وصفات منزلية لتقشير ولمعان بشرتك

تحتاج كل عروس قبل موعد زفافها لاتباع روتين مكثف للعناية ببشرتها وجسمها ليجعلها فى ليلة العمر تشع إشراق ونضارة وحسب موقع "stylecraze" يمكن بمكونات بسيطة تحضير 4 وصفات منزلية قادرة على تقشير الجلد الميت وتفتيح لون الجلد وتركة يفوح رائحة عطرة وذو ملمس فائق النعومة

قناع السكر والقهوة



نقوم بخلط نصف ربع كوب بن مع أخر من السكر ونضيف لهم 4 ملاعق من الخل الأبيض، مع كبسولة من فيامين E يخلط المزيج جيدا ويغطى به أكبر مساحة من الجسم ويفرك به جيدا للتخلص من الجلد الميت وتفتيح لون الجلد



قناع الملح بزيت الزيتون



كوب من ملح البحر مع نصف كون من زيت الزيتون البكر، وتخلط جيدا ويفرك بها الجسم خاصة منطقة الظهر ويكون لها تأثير كبير على إزالة آثارالحبوب

قناع جوز الهند بالسكر



كوب من السكر البنى يمزج من نصف كوب من زيت جوز الهند النقى، يمزج الخليط جيدا ويفرك بة اليد والأرجل بصورة دائرية

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قناع الشوفان بزيت الجوجوبا

نخلط نصف كوب من رقائق الشوفان مع ربع كوب صغير من السكر البنى، مع خلط نقاط من زيت الجوجوبا واللافندر يخلط المكونات معا وتفرد على البشرة وكف اليد، للقناع اثر كبير على تقشير البشرة وتفتيح اللون

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