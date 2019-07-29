زيت اللوز الحلو كلمة السر لمواجة اسمرار البشرة في الصيف

القاهرة - لايف ستايل
في فصل الصيف تزداد مشاكل البشرة، بخاصة لمن يمتلكون بشرة دهنية، حيث تزداد إفرازات الغدد الدهنية، بما يزيد من انتشار الحبوب والبقع السوداء، ولاستعادة نضارة البشرة يمكن استعمال زيت اللوز، من خلال الطرق التي وضحها موقع ."beuty health tips":
زيت اللوز الحلو
دلكى بشرتك بزيت اللوز الحلو، وذلك للحصول على بشرة أكثر بياضا، حيث يفيد تدليك زيت اللوز على تدفق الدورة الدموية وتجديد خلايا الجلد الميتة التي تسبب اسمرار البشرة وبهتانها.
كل ما عليك فعله بعد تدليك بشرتك بالزيت، تركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدا.
المكونات:
1/2 ملعقة من العسل
ملعقة زيت لوز حلو
ملعقتان من الدقيق
الطريقة:
امزجى العسل مع الدقيق جيدا، ثم أضيفي زيت اللوز للخليط السابق.
ضعي الخليط على وجهك ووزعيه برفق، ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
تتم إزالة القناع من خلال فركه برفق وهذا لإزالة خلايا الجلد الميت
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