طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس الويدجيز الشهية

لا تتوقف الأمهات عن البحث وراء أبرز الأكلات البسيطة والشهية التى يمكنهن تقديمها على السفرة، حتى يحصلن على غعجاب جميع أفراد اسرتهن، لذا نقدم لك خلال التقرير التالى طريقة عمل البطاطس الـ Wedges، بمذاق يفوق مذاق المطاعم المتخصصة، وفقاً لما ذكر على موقع "BoldSky".

المكونات:

بطاطس صوابع "سميكة"

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

رشة بابريكا

رشة ملح

ملعقة صغيرة زعتر

2 ملعقة كبيرة باكينج بودر

ملعقة صغيرة كارى

طريقة التحضير:

- نحضر طبق عميق ونخلط فيه كافة المقادير مع بعض.

- ثم نضيف المياه بالتدريج حتى يتحول الخليط إلى عجينة تشبه "الكريب"، أى ليست سائلة.

- نضع البطاطس فى الخليط ونقلب جميع المكونات مع بعض جيدًا.

- فى زيت غزير ساخن نضع البطاطس، على أن يتم وضع كمية قليلة منها فى المرة الواحدة.

- بعد أن تحصل على اللون الذهبى يتم إخراجها من الزيت على ورق مناديل.

- وتقدم ساخنة مع صوص الكاتشب أو الباربكيو.

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