القاهرة - لايف ستايل
اكتشف العلماء أن أوقات تناول الوجبات لها تأثير كبير على مستوى الشهية لدى المرء.
وتوصلت دراسة نشرها موقع "أوان" الأميركي وشارك فيها 11 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا وكانوا يعانون جميعا من زيادة في الوزن، أن توقيت الوجبات له دخل كبير في التخلص من الوزن الزائد.
وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين وكان لكل واحدة استراتيجية خاصة في تناول الطعام، حيث تناولت المجموعة الأولى الوجبات الغذائية في الفترة من 08:00 إلى 20:00، بينما تناولت المجموعة الثانية الطعام في الفترة بين 08:00 و14:00.
ووجد العلماء أن الاستراتيجية الثانية أدت إلى انخفاض في الشهية بسبب انخفاض مستوى هرمون الجريلين، وهو الهرمون المسؤول عن الجوع، كما أن هذه الاستراتيجية ساعدت على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، مما أدى إلى فقدان الوزن.
قد يهمك أيضا:
مشروب خارق لتحويل جسمك لماكينة حرق الدهون
حرق الدهون وتحسن الذاكرة من أهم فوائد تناول الفراولة
كانت هذه تفاصيل خبر تناول الوجبات بين الثامنة صباحًا والثانية عصرًا يساعد على الشبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.