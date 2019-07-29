تناول الوجبات بين الثامنة صباحًا والثانية عصرًا يساعد على الشبع

اكتشف العلماء أن أوقات تناول الوجبات لها تأثير كبير على مستوى الشهية لدى المرء.

وتوصلت دراسة نشرها موقع "أوان" الأميركي وشارك فيها 11 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا وكانوا يعانون جميعا من زيادة في الوزن، أن توقيت الوجبات له دخل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين وكان لكل واحدة استراتيجية خاصة في تناول الطعام، حيث تناولت المجموعة الأولى الوجبات الغذائية في الفترة من 08:00 إلى 20:00، بينما تناولت المجموعة الثانية الطعام في الفترة بين 08:00 و14:00.

ووجد العلماء أن الاستراتيجية الثانية أدت إلى انخفاض في الشهية بسبب انخفاض مستوى هرمون الجريلين، وهو الهرمون المسؤول عن الجوع، كما أن هذه الاستراتيجية ساعدت على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، مما أدى إلى فقدان الوزن.

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