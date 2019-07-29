شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الإلتهاب الكبدي المناعي الذاتي..الأسباب والأعراض والتشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث التهاب الكبد المناعي الذاتي، عندما يبدأ الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة خلايا الكبد، مما يسبب التهاب الكبد، يمكن أن يساعد التشخيص المبكر، والعلاج من التهاب الكبد المناعي الذاتي في إدارة الأعراض، ومنع تليف الكبد.

ما الذي يسبب التهاب الكبد المناعي الذاتي؟

قالت موقع "boldsky "، سبب التهاب الكبد المناعي الذاتي غير معروف، ومع ذلك، هناك محفزات أخرى محتملة هي: الجينات، تاريخ الالتهابات البكتيرية، أو الفيروسية، استخدام بعض الأدوية مثل الهيدرالازين، المينوسكلين، الستاتين، والنتروفورانتوين، ترتبط أيضًا بتطور التهاب الكبد المناعي الذاتي، وتشمل هذه ما يلي:

أنواع التهاب الكبد المناعي الذاتي النوع الأول:

هوالتهاب كبدى مناعي ذاتي، وهو النوع الأكثر شيوعا من التهاب الكبد، ويمكن أن يحدث في أي عمر.

ترتبط حالات المناعة الذاتية الأخرى أيضًا بتطور التهاب الكبد المناعي الذاتي، وتشمل ما يلي: إلتهاب المفاصل الروماتويدي، إلتهاب الغدة الدرقية، إلتهاب القولون التقرحي، مرض التهاب الأمعاء، الذئبة.

النوع الثاني

هو الأكثر شيوعًا في الأطفال والشباب، يمكن للبالغين أيضًا تطوير هذا النوع من التهاب الكبد.

أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي..

آلام المفاصل، طفح جلدي، التعب، والغثيان، والقيء الإسهال، واليرقان، فقدان الوزن.

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وقالت الصحيفة، إن عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكبد المناعي للمرض شائع في الإناث، وتاريخ الإصابة ببعض الالتهابات، والهربس البسيط، كما أن الوراثة لها دور.

وأشار الموقع أن الأشخاص الذين لديهم بالفعل مرض مناعي ذاتي، يعانون من أمراض مثل مرض الاضطرابات الهضمية، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

المضاعفات

تضخم الأوردة في المريء، فشل الكبد، سرطان الكبد ،استسقاء أو حدوث سائل في البطن.

العلاجات أولا : زرع الكبد

يمكن أن تساعد عملية زرع كبد في علاج التهاب الكبد المناعى، ومع ذلك، يمكن أن يتكرر المرض في بعض الأحيان بعد عملية زرع كبد أيضًا، وفقا للمعهد القومى للسكر، وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، هناك معدل البقاء على قيد الحياة 86 % للأشخاص الذين يقومون بزراعة الكبد.

يمكن استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، لتثبيط هجوم الجهاز المناعي، والمساعدة في مكافحة الإصابات الأخرى، الستيرويدات .

وأوضحت، أنه لمنع تكرار التهاب الكبد المناعي الذاتي، يجب أن يواصل بعض الأشخاص تناول الدواء طوال حياتهم، ومع ذلك، فإن له آثاره الجانبية أيضًا، مثل السكر، وزيادة الوزن، وضغط الدم، وهشاشة العظام.