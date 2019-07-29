فيروس قاتل في بعوض فلوريدا.. يسبب تورم المخ

اكتشفت وزارة الصحة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية فيروسا ينتقل عن طريق البعوض ويسبب تورما في المخ، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أصدرت الوزارة تحذيراً بشأن الفيروس المعروف باسم "فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي" أو "EEEV"، بعد اكتشاف أخطاره الفتاكة.

وقال مسؤولو وزارة الصحة: "كانت هناك زيادة في نشاط الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض في مناطق من مقاطعة أورانج، وزاد خطر انتقال العدوى إلى البشر".

ولا يتعدى متوسط الإبلاغ الـ7 حالات سنويا في الولايات المتحدة، إلا أنه من المعروف أنه قاتل.

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وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين تقل أعمارهم عن 15 عاما معرضون لخطر الإصابة بمرض شديد عندما يصابون بـ"فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي" ويمكن أن تؤدي العدوى إلى نوع واحد من نوعين من الأمراض، جهازية أو دماغية.

ووفقا للمركز، يبدأ الأشخاص الذين يصابون بالـEEEV في ملاحظة الأعراض كالحمى والصداع والقشعريرة والإسهال والتهيج بعد 4-10 أيام من التعرض للسعة البعوض المصاب، وتحدث الوفاة عادة بعد يومين إلى 10 أيام من ظهور الأعراض، لكن يمكن أن تحدث بعد ذلك بكثير.

وفي حال التعافي من الفيروس فإن العديد يصابون بمشاكل عقلية وجسدية والتي يمكن أن تتراوح بين الحد الأدنى من اختلال وظائف الدماغ إلى الضعف الفكري الحاد واضطرابات الشخصية والنوبات والشلل واختلال الأعصاب.

ويموت العديد من المرضى الذين يعانون من الأعراض الشديدة بعد التعافي في غضون بضع سنوات.

ونصح مسؤولو الصحة في فلوريدا السكان بحماية أنفسهم من خلال تجفيف المواد الموجودة في منازلهم كي لا تجذب البعوض، بالإضافة إلى تغطية أنفسهم بالملابس الواقية.