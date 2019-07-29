سوء التغذية والإجهاد أبرز أسباب انخفاض السكر المفاجئ بالدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض مرضى السكري في بعض الأحيان إلى انخفاض مستوى السكر بالدم فجأة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها سوء التغذية وحقن الإنسولين الزائدة.

وقالت الجمعية الألمانية لمكافحة السكري إن انخفاض مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري له أسباب عدة، أبرزها عدم تناول إحدى الوجبات أو تناول الطعام بكمية أقل من المعتاد أو حقن الإنسولين بكمية زائدة أو تعاطي الكثير من الأقراص الخافضة لمستوى السكر بالدم أو بذل مجهود بدني مفرط.

وتتمثل أعراض انخفاض مستوى السكر بالدم في التعرق والارتجاف وخفقان القلب وضعف التركيز والدوار والخدر وصعوبات الكلام والرؤية والقلق وسرعة الاستثارة والتشتت حتى فقدان الوعي.

ويمكن مواجهة انخفاض مستوى السكر بالدم من خلال تناول السكر سريع المفعول كالجلوكوز أو الليمونادة أو عصير الفواكه المحلى بالسكر، ثم تناول السكر بطيء المفعول كقطعة خبز.