القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتعرض مرضى السكري في بعض الأحيان إلى انخفاض مستوى السكر بالدم فجأة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من بينها سوء التغذية وحقن الإنسولين الزائدة.
وقالت الجمعية الألمانية لمكافحة السكري إن انخفاض مستوى السكر بالدم لدى مرضى السكري له أسباب عدة، أبرزها عدم تناول إحدى الوجبات أو تناول الطعام بكمية أقل من المعتاد أو حقن الإنسولين بكمية زائدة أو تعاطي الكثير من الأقراص الخافضة لمستوى السكر بالدم أو بذل مجهود بدني مفرط.
وتتمثل أعراض انخفاض مستوى السكر بالدم في التعرق والارتجاف وخفقان القلب وضعف التركيز والدوار والخدر وصعوبات الكلام والرؤية والقلق وسرعة الاستثارة والتشتت حتى فقدان الوعي.
ويمكن مواجهة انخفاض مستوى السكر بالدم من خلال تناول السكر سريع المفعول كالجلوكوز أو الليمونادة أو عصير الفواكه المحلى بالسكر، ثم تناول السكر بطيء المفعول كقطعة خبز.
كانت هذه تفاصيل خبر سوء التغذية والإجهاد أبرز أسباب انخفاض السكر المفاجئ بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.