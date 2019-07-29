الشرطة القبرصية توقف بريطانية اتهمت 12 إسرائيليًا باغتصابها في منتجح أيا نابا

أكد مصدران في الشرطة القبرصية، أنها اعتقلت بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا الأحد للاشتباه في تقديمها لبلاغ كاذب عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي اعتقل فيها 12 شاباً إسرائيلياً.

وذكر مسؤول في الشرطة، أن السلطات أفرجت عن 7 إسرائيليين، الأحد، وتم الإفراج عن 5 الأسبوع الماضي.

وكان 12 شخصاً قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي بناءً على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا، ونفى الشبان تلك المزاعم.

وقال أحد المصدرين: "لم تقع أي جريمة اغتصاب" واحتجزت الفتاة .

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وقال وزير التعليم الإسرائيلي رفائيل بيريتس للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، عن قضية قبرص: "نحتاج لمراجعة التفاصيل. نحن نؤيد بكل تأكيد أن يكون لدى أبناء إسرائيل أعلى المعايير الأخلاقية"، على حد تعبيره.

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