"ماساتشوستش" الأميركية تُقر قانونًا يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموحًا به

أقرت ولاية ماساتشوستش الأميركية، الأحد، قانونا يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموحا به في السابق وذلك من خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه، حيث نقلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية على موقعها الحدث والذي حضره حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.

وعمت الفرحة والبهجة في البرلمان بعد قبول القانون وتمريره من قبل مجلس الشيوخ في الولاية.

وبدورها أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين، موضحة أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

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ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أمريكية بـ"زواج الأطفال" في ظل ظروف معينة، وكان القانون مثلا في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي، حيث يمنع القانون الجديد في الولاية الأمريكية الزواج تحت سن 18 عاما، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

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