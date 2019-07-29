ملكة بريطانيا تبحث عن مدير لمقر إقامتها الرسمي داخل قصر هوليرود في إسكتلندا

لندن - لايف ستايل
ملكة بريطانيا تبحث حاليًا عن مدير للعمليات والمرافق لقصر هوليرود، وذلك طبقًا للإعلان رسمي نشر على الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، وطبقًا لما ذكره الإعلان فإن مقر العمل الخاص بهذه الوظيفة سيكون في داخل قصر هوليرود في العاصمة الإسكتلندية إدنبره، وهو مقر الإقامة الرسمي لملكة بريطانيا في إسكتلندا.
ملكة بريطانيا تطلب توظيف مدير لقصر هوليرود
الإعلان ذكر أيضًا أن دوام العمل في وظيفة مدير العمليات والمرافق في قصر هوليرود سيكون من الإثنين إلى الجمعة، براتب قد يصل إلى 35 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وأن مهام هذه الوظيفة تتضمن إدارة مجموعة متنوعة من المباني والمشاريع التي تقام على قصر هوليرود إلى جانب الإشراف على جميع عمليات الإصلاحات أو البناء التي قد تجرى في القصر.
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مهام مدير للعمليات والمرافق لقصر هوليرود
طبقًا للإعلان المنشور فإن مهام مدير للعمليات والمرافق لقصر هوليرود قد تتضمن المساعدة في إعداد وتنظيم الحفلات التي تستضيفها الملكة وبقية أفراد العائلة المالكة البريطانية في قصر هوليرود على مدار العام، بما في ذلك حفلات الحديقة الصيفية السنوية التي اعتادت الملكة أن تستضيفها في قصر هوليرود في كل عام والتي يصل عدد المدعوين إلى 8 آلاف في الحفل الواحد، ومن المقرر أن يظل التقدم لهذه الوظيفة متاحًا حتى الساعة 11.55 مساء الخميس 15 آب/أغسطس.
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