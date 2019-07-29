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شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للفيروسات الكبدية.. تعرف على الفرق بين التهاب الكبد والتليف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكبد واحدا من أكثر أعضاء الجسم حساسية، حتى العدوى البسيطة فى هذا العضو يمكن أن تخلق مضاعفات شديدة في المستقبل القريب، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للالتهابات الكبدية نوضح فى التقرير التالى الفرق بين التهاب الكبد وتليف الكبد.
التهاب الكبد وتليف الكبد كلاهما مرتبطان بالكبد، ولكن وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فكل منهما يختلف عن الآخر، وعلى الرغم من أن أعراضها وأسبابها متماثلة تقريبًا إلا أن هناك بعض الأشياء التي تميزها عن بعضها البعض.
تليف الكبد
الفرق بين التهاب الكبد تليف الكبد الالتهاب الكبدى:
يتسبب مرض الالتهاب الكبدى الوبائى بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (ب) مع عدد قليل من المضيفين الآخرين، مما يجعل الكبد منتفخًا، وهناك أنواع مختلفة من التهاب الكبد "التهاب الكبد الكحولي، التهاب الكبد المعدي، والتهاب الكبد المناعى الذاتى، والتهاب الكبد الناجم عن المخدرات".
تليف الكبد هو التندب المزمن فى الكبد، ويحدث هذا غالبًا بسبب الالتهابات المزمنة مثل التهاب الكبد المزمن، وبعد ذلك يبدأ الكبد في الضعف وبالتالي تتفاقم حالة التندب.
تحدث كلتا الحالتين الطبيتين بسبب وظائف الكبد غير الطبيعية أو غير المنتظمة، كل من هذه الأمراض قد تؤدى إلى ظهور خلايا سرطانية في كبد المريض بصرف النظر عن فرص فشل الكبد وزرع الكبد.
التهاب الكبد
العلاجات الخاصة بكل حالة
فى حالة التهاب الكبد فإن الهدف من العلاج هو تقليل الأسباب الرئيسية للمرض وعلاج العدوى وإزالة فيروس التهاب الكبد هى علاجات المرحلة الأولى من التهاب الكبد.
من ناحية أخرى، من المستحيل علاج تليف الكبد، لذلك يحاول الأطباء التحكم في أعراض تليف الكبد حتى لا يتسبب ذلك فى تلف كبد المريض.
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