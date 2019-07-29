مقتل متحولتين جنسيًا تعرضتا للتعذيب والضرب حتى الموت في باكستان

في حادث مفجع، لكنه ليس استثنائيا أو فريدا من نوعه، أعلنت الشرطة الباكستانية إنها عثرت على جثتي امرأتين متحولتين جنسياً تعرضتا للتعذيب والضرب، حتى الموت، حيث أكد محمد علي ضياء، وهو ضابط كبير، أن الجثتين انتشلتا مساء السبت من منزل مغلق في منطقة ساهيوال بإقليم البنجاب شرقي باكستان، موضحًا أنه من غير الواضح الدافع وراء الحادث، الذي يبدو أنه وقع قبل 3 أيام.

وغالبًا ما يتعرض الأشخاص المتحولون جنسياً إلى انتهاكات في باكستان المحافظة، ومن بين الضحايا أيضا ما يطلق عليهم ضحايا جرائم الشرف التي يتورط فيها أقارب عقابا لهم على العلاقات الجنسية الآثمة.

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