"الصحة العالمية" تكشف أرقامًا صادمة عن الوفيات بالفيروسات الكبدية عالميًا

كشف مركز "السيطرة على الأمراض والوقاية" بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي أوضحت أن هناك 257 مليون شخص مصابًا بفيروس" بي"، حيث يوجد 71 مليون شخص مصابًا بالمرض في العالم، موضحًا أن التهاب الكبد الفيروسي يتسبب في أكثر من مليون حالة وفاة كل عام، في حين أن الوفيات الناجمة عن السُلّ وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" آخذة في الانخفاض، فإن الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد تتزايد.

وأشار المركز إلى أن اليوم العالمي لالتهاب الكبد يصادف يوم 28 يوليو/تموز من كل عام، وهو فرصة لمعرفة العبء العالمي لهذا المرض، وجهود مركز للسيطرة على الأمراض لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي في جميع أنحاء العالم، والإجراءات التي يمكن للأفراد القيام بها.

ماذا يفعل مركز السيطرة على الأمراض للمساعدة في مكافحة التهاب الكبد على الصعيد العالمي؟

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رؤية مركز السيطرة على الأمراض هي القضاء على التهاب الكبد الفيروسي في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، عندما تسمح الموارد، تتعاون مراكز السيطرة على الأمراض مع منظمة الصحة العالمية، وغيرها من الشركاء لمساعدة البلدان التي تعاني من معدلات عالية من العدوى على الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي والسيطرة عليه، على سبيل المثال لتقليل عبء الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي B وC، ويقدم مركز السيطرة على الأمراض المساعدة المالية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، وبرامج التطعيم في البلدان المثقلة بالأعباء، مثل تلك الموجودة في الفلبين، فيتنام، وكمبوديا، سيراليون، جزر المحيط الهادئ.

وأوضح أنه لتقليل عبء جميع أنواع التهاب الكبد الفيروسي يساعد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا منظمة الصحة العالمية، في وضع سياسات للمراقبة والاختبار والرعاية والعلاج، بالإضافة إلى ذلك يعمل مركز السيطرة على الأمراض مع الدول لتطوير وتنفيذ برامج المكافحة والقضاء القومية، بعض الدول التي دعمتها CDC مؤخرًا تشمل باكستان والصين وجورجيا، يساعد هذا العمل في تحديد أفضل الممارسات التي قد تكون نماذج للبلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، يساعد عمل مركز السيطرة على الأمراض الدول في تخفيف عبء المرض على الصعيد العالمي، وتقليل المخاطر على المسافرين، وتحسين صحة الأشخاص.

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