شكرا لقرائتكم خبر عن العلاجات الرقمية.. طرق جديدة لتغيير إدراة الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التدخل الرقمى فى إدارة الأمراض المزمنة طريقة جديدة للمضي قدماً في العلاج والإدارة الفعالين، لذا من الضرورى أن تكون منفتحًا على التقنيات الحديثة فى المجال الطبى لفهم إدارة الأمراض بطريقة أكثر فعالية.

وعرض موقع "medicalnewstoday" بعض الحالات المريضة بالسكر من النوع 2 التى تم علاجها بالعلاجات الرقمية من خلال إجراء تغييرات على نمط الحياة كأحد الأشياء التى يمكنها القيام بها لإدارة حالتها.



العلاجات الرقيمة

اقترح الأطباء العلاجات الرقمية لإرشاد المريض من خلال خطة خطوة بخطوة لإدارة مرض السكر، العلاجات الرقمية هي تدخلات علاجية للمرضى، مدفوعة ببرامج أو تطبيقات يمكن أن تساعد فى منع طائفة واسعة من الحالات المزمنة أو الحفاظ عليها أو معالجتها.

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وباستخدام البيانات التى تم التحقق منها طبيا ودعم الذكاء الاصطناعى فإنه يوفر إرشادات 24 ساعة فى الأسبوع لتثقيف وتحفيز وإعطاء ردود الفعل للمرضى.

ومن خلال برنامج الرعاية الذاتية يتعلم المريض كيف يؤثر النظام الغذائى على نسبة السكر في الدم والوزن وحسب الحالة الصحية، على سبيل يمكنها إدخال اختيارات الوجبة في البرنامج للحصول على تعقيبات في الوقت الفعلي حول ما يصلح للنظام الغذائي الذي اقترحه الطبيب وما هو غير مفيد.

ويرى الأطباء عادة أن تعديلات نمط الحياة يعد فرصة لتجنب زيادة جرعة الدواء إلى جانب التركيز على بناء عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة وتعزيز الصحة النفسية.

ولكن لسوء الحظ بالنسبة للعديد من المرضى من الأسهل وضع الحبوب فى يومهم بدلاً من اتباع نظام غذائي صحي وخطة تمرين منتظمة.