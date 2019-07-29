شكرا لقرائتكم خبر عن من غير عمليات تجميل ولا أدوية.. اعرفى إزاى تحافظى على جمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نضارة البشرة وجمالها من الأمور التى تسعى إليها جميع السيدات، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية تتعرض البشرة لمشاكل عديدة ومنها "حب الشباب والبثور والتجاعيد".

وبعيدا عن عمليات التجميل والأدوية والكريمات التى تستخدمها السيدات لتجميل البشرة ونضارتها ذكر موقع bbcgoodfood بعض النصائح اليومية التى تعمل على نضارة وجمال البشرة ومنها.



نضارة البشرة

1: ينصح بتجنب التعرض للشمس فى وقت الذروة والحرص على وضع كريم واقى الشمس قبل الخروج بربع ساعة.

2: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية والغازية فهى تؤثر على صحة ونضارة البشرة.

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3: الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، حيث إنه تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة ونضارة البشرة وتحميها من التجاعيد والهالات السوداء.

4: تجنبى الضغط العصبى والتوتر، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن التوتر يؤثر على صحة وجمال البشرة.

5: الاهتمام بغسل البشرة بغسول مناسب لها مع وضع كريم الليل قبل النوم.

6: احرصى على تجفيف البشرة بعد غسلها بفوطة قطنية حتى لا تتعرض للبقع والجفاف.

7: تجنبى تناول الوجبات السريعة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.