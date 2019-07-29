شكرا لقرائتكم خبر عن بطرق بسيطة.. فرح نفسك وعالجها من القلق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الضغط العصبى ومشاكل الحياة قد نتعرض للقلق والتوتر دائما، مما يؤثر ذلك على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات، ووفقا لما ذكره موقع psychologytoday فإن هناك بعض الطرق البسيطة التى يجب اتباعها لتجنب القلق ومنها:



القلق

1: لا بد أن تثق فى نفسك وتبعد عن الجلوس مع الأشخاص الذين يحيطونك بالإحباط والقلق.

2: فكر بشكل إيجابى فى كل الأمور التى تحاوطك وابتعد عن الأفكار السلبية.

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2: حافظ على صحة جسمك واهتم بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث إنها تعمل على تعزيز الصحة النفسية وتعالج القلق والاكتئاب.

3: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تساعد على الاسترخاء وتحد من القلق والتوتر ومنها "الشيكولاتة الداكنة، المكسرات، الشاى الأخضر".

4: ابحث عن هواياتك وطور من نفسك ونمى مواهبك وقدراتك، فقد يساعدك ذلك على علاج القلق ويعزز حالتك النفسية.

5: شارك فى الأعمال التطوعية والمشاركة الاجتماعية وتكوين صداقات جديدة فخلق علاقات جديدة من مجتمع فعال يساعد على حل مشاكلك النفسية ويحد من التوتروالقلق الذى تشعر به.