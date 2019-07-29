شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل غريبة تزيد من فرص تكوين حصوات الكلى أبرزها السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد حصى الكلى واحدة من اضطرابات المسالك البولية الأكثر شيوعا بين الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، وإذا كنت ترغب فى البقاء بعيدا عن الإصابة فيجب أن تعرف عوامل الخطر وأسبابها وفقا لتقرير نشر على موقع "foxnews".

هل تعتقد أن السلطة واحدة من أصح الخيارات الغذائية، فكر مرة أخرى إذا كانت سلطتك تحتوي على السبانخ والبنجر، فأنت بالتأكيد معرض لخطر الإصابة بحصوات الكلى، هذه الخضراوات تحتوى على أكسالات ترتبط بالكالسيوم فى الأمعاء وتؤدى إلى تكوين الحصى.



سلطة

تشير دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن البروتينات الحيوانية تتسبب فى تسرب الكالسيوم من العظام، التى تفرز بعد ذلك فى البول، حيث يمكن أن تشكل حصوات الكلى.

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المكسرات مرة أخرى هى طعام يحتوى على كثير من الأكسالات، خاصة الفول السوداني والكاجو واللوز، حيث تعد واحدة من أكثر الأطعمة التى قد تزيد من كمية الأكسالات في البول وبالتالى زيادة فرص حصوات الكلى.

ليست كل السوائل مفيدة لكليتيك كما يفعل الماء، فإذا كنت تستهلك الصودا المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية على أساس منتظم، فإنك تزيد من خطر تشكل حصوات الكلى.



حصوات الكلى

الإجهاد يمكن أن تفعل الكثير من الخطأ لصحتك، فعندما تكون مرهقًا تكون درجات تكون حصوات الكلى كبيرة للغاية، ويعتقد أنه بسبب هرمون فاسوبريسين الذى يسبب زيادة تركيز البول.

تم تحديد هرمونات الغدة الدرقية ومدرات البول الحلقية وأدوية الإيدز لتسبب حصوات الكلى. الكيماوى يمكن أن يكون له تأثير مماثل، ومن المعروف أيضًا أن مضادات الحموضة تغير المحتوى الحمضى للبول، مما يعرضك لخطر أكبر.