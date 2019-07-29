شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد فحص الكوليسترول وفقا لفئتك العمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكوليسترول ليس سوى مادة دهنية ينتجها جسمك وتوجد أيضًا في بعض الأطعمة، يحتاج جسمك إلى بعض الكولسترول (الجيد) لكي يعمل بشكل صحيح.

لكن وفقا لتقرير موقع " medlineplus" فأن ارتفاع الكولسترول في الدم يمكن أن يسبب خطرالإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، عندما يبدأ الكولسترول الإضافي في التراكم في الأوعية الدموية، فإنه يسبب مشكلة الانسداد.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فأن ارتفاع الكولسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مستوى الكولسترول الكلي هو إجمالي كمية الكولسترول الموجود في الدم.

نسبة الكولسترول في البالغين

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب على جميع البالغين البدء في فحص مستويات الكولسترول لديهم كل 4 إلى 6 سنوات بعد سن العشرين، تبدأ مستويات الكولسترول الفعلية في الزيادة بعد 20 عامًا.

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تستمر مستويات الكولسترول في النمومع تقدمنا ​​في العمر، كما لوحظ أن الرجال عادة ما يكون لديهم المزيد من الكولسترول من النساء، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الكولسترول في الدم، يوصى بإجراء فحوصات منتظمة في فترات زمنية محددة.



نسب الكولسترول

الكولسترول عند الأطفال

الأطفال أقل عرضة للإصابة بارتفاع الكولسترول في الدم، ولكن وفقًا للإرشادات الحالية، يجب أن يحصل جميع الأطفال على فحص الكوليسترول بين 9 إلى 11 عامًا، وبعد ذلك، يجب عليهم القيام بذلك بين 17 و 21 عامًا.

الأطفال الذين يعانون من مرض السكرأو لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع الكولسترول في الدم يجب أن يحصلوا على فحوصات الكوليسترول ما بين 2 إلى 8 سنوات، بعد ذلك، يجب أن يحصلوا على فحص الكوليسترول بين سن 12 إلى 16 عامًا