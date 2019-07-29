شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تخفض ضغط الدم ومفيدة لقلبك.. أهمها البطاطا والشوفان والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Prevention "، عن أنه يمكن أن تساعد إضافة بعض الأطعمة الطبيعية لنظامك الغذائي لخفض ارتفاع ضغط الدم لديك، فعندما نفكر في محاولة خفض ضغط الدم المرتفع، عادة ما نفكر في الحد من الملح، والأطعمة المصنعة، لكن اتباع نظام غذائي صحي للقلب، هو أكثر من مجرد خفض استهلاك الصوديوم.

يركز النظام الغذائى، المصمم خصيصًا للمساعدة في ضبط ضغط الدم، على تناول العديد من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف.

وقال الموقع إن هذه الاطعمة، صحية للقلب ،وغنية بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والبروتين، والألياف.



الزبادى

يقدم الموقع أهم الأطعمة التى تخفض ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليهاأولا: الزبادى خالى الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا رائعًا للكالسيوم، وهو أحد المركبات الرئيسية التي تساعد في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.



الموز

ثانيا: الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، حيث يحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 420 ملليجرام، أى حوالي 9 % من الاستهلاك اليومي الموصى به، الموز غني بالألياف أيضًا، ويضفي حلاوة طبيعية على العصائر، والسلع المخبوزة، والمعجنات المجمدة ، استمتع بالحلويات التي تستخدم الموز، بدلاً من السكر المضاف.



التوت

ثالثا: التوت

التوت، ولكن بالتحديد التوت الأزرق، مليء بأكسيد النتريك، وهو يساعد على زيادة تدفق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم، وجدت دراسة أجرتها أكاديمية التغذية وعلم التغذية في (مارس) ،2015 أنه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، بشكل ملحوظ، أضف التوت إلى دقيق الشوفان، لتناوله صباحا مع الافطار،أو ليلا مع وجبة العشاء.

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رابعًا: الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية التي تشمل السبانخ، الجرجير، والخس، مصادر ممتازة للبوتاسيوم.

خامسًا: البنجر

البنجر غني بأكسيد النيتريك الذي يخفض ضغط الدم، أظهرت الأبحاث أن شرب عصير البنجر، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار يتراوح بين 4 و5 مم زئبق، وإذا كنت تشتري عصير من المتجر، فتأكد من عدم إضافة سكر.

سادسًا: الثوم

وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، قد يكون الأليسين المركب في الثوم، قادرًا على المساعدة في خفض ضغط الدم، يتم إخراج الأليسين عند سحق الثوم أو تقطيعه، ومع ذلك، لا ينصح الأطباء باستخدام مكملات الثوم.



البطاطا

سابعًا: البطاطا

البطاطا غنية بالبوتاسيوم، والماغنيسيوم، وهي جزء أساسي من اتباع نظام غذائي لخفض ضغط الدم، كما أن البطاطا الحلوة غنية بالألياف، وهو مفيد لقلبك أيضًا.

ثامنًا: الشوفان

تم ربط الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، خاصة دقيق الشوفان، بالحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أظهرت الدراسات أن 3 وجبات فقط من الحبوب الكاملة يوميًا، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، الشوفان على الإفطار، هو وسيلة رائعة لبدء يومك مع الحبوب الكاملة، يُضاف خبز القمح الكامل في الغداء، والشعير أو الأرز البني في العشاء