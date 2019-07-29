ابعد نفسك عن الإحراج.. 5أكلات تحارب رائحة الفم الكريهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة واحدة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الامراض ومنها إلتهاب المعدة أو تسوس الأسنان والتهاب اللثة وتراكم الطعام بين الاسنان.
ووفقا لما ذكره موقع smiledirectclub فهناك بعض الاكلات التى تقلل من رائحة الفم الكريهة، وذلك لاحتوائها على مادة البوليفينول الذى يقتل الجراثيم والبكتيريا ومنها:أوراق النعناع
تحتوى أوراق النعناع على بعض الخصائص التى تعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة وتساعد على الشعور بالانتعاش، وذلك عن طريق مضغ أوراق النعناع كل يوم وخصوصا فى الصباح.الشاى الأخضر
من السوائل التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز رائحة الفم والتخلص من البكتيريا والفيروسات التى تزيد من رائحة الفم الكريهة.
رائحة الفم
الزنجبيل
يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على الحد من رائحة الفم الكريهة ويعمل على قتل البكتيريا فى الفم.القرفة
تقلل من رائحة الفم الكريهة، وتقاوم البكتيريا حيث أنها تحتوى على مركبات كبريتية متطايرة فى الفم.
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